Ребят,помогите решить уравнение,пожалуйста!!!Очень надо!!! cos2xcosx=sin2xsinx
Алгебра
Ребят,помогите решить уравнение,пожалуйста!!!Очень надо!!! cos2xcosx=sin2xsinx
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Гость:
Надеюсь все будет понятно ,если чтото не понятно объясню
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