У трикутника АВС точка С середина сторони ВС, АС=24 см Знайти відстань d від точки М ??о сторони АС якщо площа трикутника АВС=96 см в квадраті
Геометрия
У трикутника АВС точка С середина сторони ВС, АС=24 см Знайти відстань d від точки М ??о сторони АС якщо площа трикутника АВС=96 см в квадраті
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Гость:
Вот решение. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Напишите плиз ступенчатую диссоциацию K2HPO4, выразить константу диссоциации по первой ступени. по подробней плиз )))))
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