У трикутника АВС точка С середина сторони ВС, АС=24 см Знайти відстань d від точки М ??о сторони АС якщо площа трикутника АВС=96 см в квадраті

Геометрия
У трикутника АВС точка С середина сторони ВС, АС=24 см Знайти відстань d від точки М ??о сторони АС якщо площа трикутника АВС=96 см в квадраті
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Вот решение. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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