У трикутника АВС точка С середина сторони ВС, АС=24 см Знайти відстань d від точки М ??о сторони АС якщо площа трикутника АВС=96 см в квадраті

Геометрия

У трикутника АВС точка С середина сторони ВС, АС=24 см Знайти відстань d від точки М ??о сторони АС якщо площа трикутника АВС=96 см в квадраті

Автор: Гость