Упрости выражение: 12(х+14)+16 10(2х+12);
Математика
Упрости выражение: 12(х+14)+16 10(2х+12);
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х+168+16=12х+184 20х+120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Расставьте знаки препинания. Составьте схем?? предложений. 1. С..годня мы идём в музей где с..стоится перс..на...
Математика
Друкарка за 7 годин надрукувала 42 сторінки, а її учениця за 1 годину друкувала на 2 сторінки менше, ніж за цей же час друкарка. Скільки сторінок н...