Упрости выражение: 12(х+14)+16 10(2х+12);

Математика
Упрости выражение: 12(х+14)+16 10(2х+12);
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х+168+16=12х+184 20х+120
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