Найдите значение выражения : а) |-5/16|:|-1,25|*|8/9| б) -|2/3-|-6/11||
Математика
Найдите значение выражения : а) |-5/16|:|-1,25|*|8/9| б) -|2/3-|-6/11||
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