Найдите значение выражения (a-6)(a+1) - (a+3)(a+2) при a=1/2
Алгебра
Найдите значение выражения (a-6)(a+1) - (a+3)(a+2) при a=1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Aˇ2-5a-6 -aˇ2 -5a-6 = -10a -12 -10.1/2 -12= -5-12=-17
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