Здравствуйте! Всех девочек я поздравляю с 8 марта. Пожалуйста напишите историю этого замечательного праздника! Ответ писать могут все, не только девочки. Прошу вас! Я в долгу не останусь!

История
Здравствуйте! Всех девочек я поздравляю с 8 марта. Пожалуйста напишите историю этого замечательного праздника! Ответ писать могут все, не только девочки. Прошу вас! Я в долгу не останусь!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот всеми любимый праздник восходит к традициям Древнего Рим 1  век до нашей эры.Считалось,что богиня Юнона,супруга великого Юпитера, имела большую власть и большие возможности. Она дарила людям хорошую погоду,урожай, удачи в делах и открывала каждый месяц года. Но больше всего ей поклонялись ,как богине всех женщин . Она была почитаемой в каждом доме. Самым радостным для женщин праздником было 1 марта. Этот праздник был посвящен этой богине. Празднично одетые женщины шли к храму Юнон-Луции. Они приносили туда дар,цветы и просили счастья в своем доме. Этот день был не только женщин,но и женщин-рабынь,за которых в этот день всю работу делали мужчин-рабы.  В современном же мире,праздник женщин празднуется 8. История этого праздник началась Х!Х веке и этот день был приурочен ко дню борьбы за права женщин. День 8 марта стал считаться днем международной солидарности трудящихся женщин в борьбе за свои права.   
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