Как читается ? Who was Anna Pavlova? She was a dancer. She was Russian. She was born in 1881. She is one of the greatest dancers of all time. пожалуйста помогите♥
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Как читается ? Who was Anna Pavlova? She was a dancer. She was Russian. She was born in 1881. She is one of the greatest dancers of all time. пожалуйста помогите♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ху воз Анна Павлова? Ши воз а дэнсе. Ши воз рашен.Ши воз бон ин ейтин ейтиуван.Ши из уван оф зе грейтест дэнсес оф ол тайм.
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