Помогите три класса сОбрали 90 кг клубники 1класс собрал 23кг 2 вдвое больше чем 1 сколько кг клубники собрал 3класс
Математика
Помогите три класса сОбрали 90 кг клубники 1класс собрал 23кг 2 вдвое больше чем 1 сколько кг клубники собрал 3класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23*2=46 собрал 2 класс 23+46=69 собрали 1 и 2 класс 90-69=21 собрал 3 класс
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