Помогите три класса сОбрали 90 кг клубники 1класс собрал 23кг 2 вдвое больше чем 1 сколько кг клубники собрал 3класс

Математика

Помогите три класса сОбрали 90 кг клубники 1класс собрал 23кг 2 вдвое больше чем 1 сколько кг клубники собрал 3класс

Автор: Гость