1)В каких странах в 1815 г. восстановилась власть Бурбонов? 2)Какие государства не были на Венском конгрессе?

История

1)В каких странах в 1815 г. восстановилась власть Бурбонов? 2)Какие государства не были на Венском конгрессе?

Автор: Гость