1)В каких странах в 1815 г. восстановилась власть Бурбонов? 2)Какие государства не были на Венском конгрессе?

История
1)В каких странах в 1815 г. восстановилась власть Бурбонов? 2)Какие государства не были на Венском конгрессе?
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Гость:
1-Франция 2-Турция ..................
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