1)В каких странах в 1815 г. восстановилась власть Бурбонов? 2)Какие государства не были на Венском конгрессе?
История
1)В каких странах в 1815 г. восстановилась власть Бурбонов? 2)Какие государства не были на Венском конгрессе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-Франция 2-Турция ..................
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