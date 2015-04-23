Какой длины надо взять проводник имеющий сечение 0,1 мм2 чтобы изготовить нагреват??ль на котором можно за 5 мин довести до кипения 1,5л воды взятой при температуре 20градусов по цельсию ? Напряжение в сети 220В. КПД кипятильни...

Физика

Какой длины надо взять проводник имеющий сечение 0,1 мм2 чтобы изготовить нагреват??ль на котором можно за 5 мин довести до кипения 1,5л воды взятой при температуре 20градусов по цельсию ? Напряжение в сети 220В. КПД кипятильника 90 працентов.

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