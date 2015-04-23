Как расставлять коэффициенты в сложных хим. уравнениях? Например: CH3OH+KMnO4+H2SO4=CH3COOH+MnSO4+K2SO4+H2O Теории по сложным уравнениям в интернете ПОЧЕМУ-ТО найти не могу...

Химия
Как расставлять коэффициенты в сложных хим. уравнениях? Например: CH3OH+KMnO4+H2SO4=CH3COOH+MnSO4+K2SO4+H2O Теории по сложным уравнениям в интернете ПОЧЕМУ-ТО найти не могу...
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Гость:
Методом ионно электронного баланса
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