Как расставлять коэффициенты в сложных хим. уравнениях? Например: CH3OH+KMnO4+H2SO4=CH3COOH+MnSO4+K2SO4+H2O Теории по сложным уравнениям в интернете ПОЧЕМУ-ТО найти не могу...

Химия

Как расставлять коэффициенты в сложных хим. уравнениях? Например: CH3OH+KMnO4+H2SO4=CH3COOH+MnSO4+K2SO4+H2O Теории по сложным уравнениям в интернете ПОЧЕМУ-ТО найти не могу...

Автор: Гость