Токопроводящий кабель состоит из медного провода с изоляцией. Если через х обозначить отношение радиуса провода к толщине изоляции, то скорость телеграфирования . При каком значении х скорость будет наибольшей?

Алгебра
Токопроводящий кабель состоит из медного провода с изоляцией. Если через х обозначить отношение радиуса провода к толщине изоляции, то скорость телеграфирования . При каком значении х скорость будет наибольшей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стандартная задача на поиск максимума функции. Надо взять производную, приравнять ее к нулю и среди полученных значений х выбрать то, при котором функция максимальна. Итак: -Alnx-A=0 lnx=-1 x=e⁻¹=1/e
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