Помогите срочно. упражнение 37. заранее спасибо. даю 20 балов.

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Помогите срочно. упражнение 37. заранее спасибо. даю 20 балов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. I don't like to get up early in the morning. I'm not an early bird. 2. Speak slower ( или slowly), please. I don't understand you. 3. My father works hard. He likes his job. 4. You run so fast. Are you a sportsman? 5. Ann speaks English very well. She studies hard.
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