1)Найдите радиус 2)Найдите радиус окружности
Геометрия
1)Найдите радиус 2)Найдите радиус окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ОВ - радиус, а также по совместительству катет прямоугольного треугольника, противолежащий заданному углу. Значит ОВ = R = OA * sin (30) = 6 * 1/2 = 3 см 2) Радиус окружности вытекает из построения - угол 45 есть половина полного угла (т.к. О - уголок - биссектриса). Следовательно очерченный прямоугольник на чертеже есть квадрат. Радиус окружности равен стороне квадрата, R = 2 см
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