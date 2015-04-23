Основу какой зоны корня составляют основная и проводящая ткани?
Биология
Основу какой зоны корня составляют основная и проводящая ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проводящая и основная ткани составляют зону запасов питательных веществ... Проводящая проводит их, основная держит их в себе.
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