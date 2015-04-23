Сравни художественный текст Толстого и научно познавательный текст о России заполнить таблицу
Литература
Сравни художественный текст Толстого и научно познавательный текст о России заполнить таблицу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, художественного. Они придают тексту художественную окраску. С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. Кра! - закричала ворона. И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до косача и со всей силой долбанул его. Как ошпаренный метнулся косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко. Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами.
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