Какой суффикс в словах : карточек,человечков.

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Какой суффикс в словах : карточек,человечков.
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Гость:
1Очек 2 очк и ов Оцени стараюсь
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