10 маленьких фактов о олимпийских играх .

Гость: Гость:

1.В Олимпийских играх не могли участвовать женщины.2.Женщины так же не могли смотреть на Олимпийские игры.3.Олимпийские игры проходят раз в 4 года.4.Первые Олимпийские игры проводились в Олимпии.5.Олимпийские игры проходили 5 дней.6.Подарок победителя-винок.7.Винок возводился к храму,к Богам.8.Тренировались ровно за 10 месяцев до игр.9Еще 1 месяц они должны были готовиться ближе к Греции.10.Гонки колесниц проводились на ипподроме.