10 маленьких фактов о олимпийских играх .
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10 маленьких фактов о олимпийских играх .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В Олимпийских играх не могли участвовать женщины.2.Женщины так же не могли смотреть на Олимпийские игры.3.Олимпийские игры проходят раз в 4 года.4.Первые Олимпийские игры проводились в Олимпии.5.Олимпийские игры проходили 5 дней.6.Подарок победителя-винок.7.Винок возводился к храму,к Богам.8.Тренировались ровно за 10 месяцев до игр.9Еще 1 месяц они должны были готовиться ближе к Греции.10.Гонки колесниц проводились на ипподроме.
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