Отметь галочкой верные утверждения о звуковом составе слова клички кота
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Отметь галочкой верные утверждения о звуковом составе слова клички кота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под скажите пожалуйста сделать уроки!!!! задание!!! отметь галочкой верное окончание предложения это произведение:народное или авторское?
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