Отметь галочкой верные утверждения о звуковом составе слова клички кота

Русский язык
Отметь галочкой верные утверждения о звуковом составе слова клички кота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под скажите пожалуйста сделать уроки!!!! задание!!! отметь галочкой верное окончание предложения это произведение:народное или авторское?
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