За 3 часа было продано 350 л кваса. за первый час продали 120л и за третий час- столькоже литров кваса. сколько литров кваса было продано за второй час?

Математика

За 3 часа было продано 350 л кваса. за первый час продали 120л и за третий час- столькоже литров кваса. сколько литров кваса было продано за второй час?

Автор: Гость