За 3 часа было продано 350 л кваса. за первый час продали 120л и за третий час- столькоже литров кваса. сколько литров кваса было продано за второй час?
Математика
За 3 часа было продано 350 л кваса. за первый час продали 120л и за третий час- столькоже литров кваса. сколько литров кваса было продано за второй час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 350 1час-120 2час-х 3час-120 1) 120+120=240 (л.) вместе за первый и третий 2) 350-240=110 (л.) Ответ: за 2 - ой час было продано 110 литров.
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