Найдите значение выражения: -(-(с)), если с=1/4
Математика
Найдите значение выражения: -(-(с)), если с=1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-(-(с))=-(-с)=с=1/4))))))))))))
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