Решите: 2,4+(-5,6)-(-8,4)
Математика
Решите: 2,4+(-5,6)-(-8,4)
Ответ(ы) на вопрос:
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2,4+(-5,6)-(-8,4)= 2,4-5,6+8,4=5,2
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