Помогите сделать второе задание,и подробно расписать что и как,буду объяснять все учителю((

Гость: Гость:

Ответы под нумеровкой 1 и 3 неверны. Потому что, как видно на оси B>A. а значит если (A-B)*A>0 выйдет минусовое число, а это значит что (A-B)*A<0. 3 ответ тоже неверен, ибо перед А и В нету минуса, а это значит что АВ(в квадрате)>0