Помогите сделать второе задание,и подробно расписать что и как,буду объяснять все учителю((
Математика
Помогите сделать второе задание,и подробно расписать что и как,буду объяснять все учителю((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответы под нумеровкой 1 и 3 неверны. Потому что, как видно на оси B>A. а значит если (A-B)*A>0 выйдет минусовое число, а это значит что (A-B)*A<0. 3 ответ тоже неверен, ибо перед А и В нету минуса, а это значит что АВ(в квадрате)>0
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