Перечислите особенности военной экономики пожалуйста

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Перечислите особенности военной экономики пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, это конверсия (перестройка гражданских предприятий на выпуск военной продукции; пример : тракторный завод производит танки); все отрасли хозяйства (промышленность и сельское хозяйство) выпускают продукцию военного профиля, то есть все необходимое для армии - военную технику, оружие, боеприпасы, продовольствие, обмундирование. Производство продукции гражданского назначения, как правило, сокращается, поэтому нередкими являются случаи распределения продуктов питания по карточкам
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