Выпишите в тетрадь географические объекты названные в честь русских первопроход??ев на побережье и в пределах северного ледовитого и тихого океана

География

Выпишите в тетрадь географические объекты названные в честь русских первопроход??ев на побережье и в пределах северного ледовитого и тихого океана

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