Выпишите в тетрадь географические объекты названные в честь русских первопроход??ев на побережье и в пределах северного ледовитого и тихого океана
География
Выпишите в тетрадь географические объекты названные в честь русских первопроход??ев на побережье и в пределах северного ледовитого и тихого океана
Ответ(ы) на вопрос:
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Хребет Ломоносова Море Лаптевых Остров Врангеля Берингов пролив Мыс Дежнева Остров Баренца Мыс Старостина Мыс Челюскина
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