Расскажите о функциях глагола в русскому языке

Русский язык
Расскажите о функциях глагола в русскому языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол может выполнять любую функцию. Сказуемое: Отец был дома. (был) Подлежащее: Жить - Родине служить  (жить) Обстоятельство: Отец поехал рыбачить. (зачем? рыбачить) Дополнение: Он попросил рассказать о себе (попросил о чем? рассказать) Определение: У меня было желание танцевать. (желание какое? танцевать). В данных предложениях (из текста) глаголы являются сказуемыми.
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