Расскажите о функциях глагола в русскому языке

Гость: Гость:

Глагол может выполнять любую функцию. Сказуемое: Отец был дома. (был) Подлежащее: Жить - Родине служить (жить) Обстоятельство: Отец поехал рыбачить. (зачем? рыбачить) Дополнение: Он попросил рассказать о себе (попросил о чем? рассказать) Определение: У меня было желание танцевать. (желание какое? танцевать). В данных предложениях (из текста) глаголы являются сказуемыми.