Найти длину куба с объемом 27 кубических см

Математика
Найти длину куба с объемом 27 кубических см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=∛27=3(см) - ребро куба
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