Длина ужа 1 м 20 см а длина дождевого червя 6 см. какая цепочка длиннее из 10 ужей или из 100 червей? из 100 ужей или из 1000 червей?

Математика

Длина ужа 1 м 20 см а длина дождевого червя 6 см. какая цепочка длиннее из 10 ужей или из 100 червей? из 100 ужей или из 1000 червей?

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