Длина ужа 1 м 20 см а длина дождевого червя 6 см. какая цепочка длиннее из 10 ужей или из 100 червей? из 100 ужей или из 1000 червей?
Математика
Длина ужа 1 м 20 см а длина дождевого червя 6 см. какая цепочка длиннее из 10 ужей или из 100 червей? из 100 ужей или из 1000 червей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина 100 червей больше,чем длина 10 ужей так как: 1,20*10=12см (10 ужей) 6*100=600см (100 червей) Длина 1000 червей больше,чем длина 100 ужей,так как: 1,20*100=120см (100 ужей) 6*1000=6000см (1000червей)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика