Напишити 5 примеров со смешанными числами
Математика
Напишити 5 примеров со смешанными числами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 1/2 (3 целых 1 вторая ) 5 2/9 7 8/9 И тд
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