Какой подарок сделал персидский шах Борису Годунову?

История
Какой подарок сделал персидский шах Борису Годунову?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он подарил ему слона
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