Какой подарок сделал персидский шах Борису Годунову?
История
Какой подарок сделал персидский шах Борису Годунову?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он подарил ему слона
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Кароч такая шняга в равнобедренном треугольнике основание в раза меньше боковой ??тороны, а периметр равен 50см.Найдите стороны треугольника (это н...
География
Назовите самые древние самые молодые участки земной коры на территории нашей стр??ны Укажите какие формы рельефа им соответствуют
Русский язык
Другие предметы