Красивые проверочное слово у слова хранение?
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Красивые проверочное слово у слова хранение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно слово не красивое, но всетаки проверочное))) ОХРАННИК
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