Кароч такая шняга в равнобедренном треугольнике основание в раза меньше боковой ??тороны, а периметр равен 50см.Найдите стороны треугольника (это надо сделать с помощью уровнения)

Геометрия

Кароч такая шняга в равнобедренном треугольнике основание в раза меньше боковой ??тороны, а периметр равен 50см.Найдите стороны треугольника (это надо сделать с помощью уровнения)

Автор: Гость