Кароч такая шняга в равнобедренном треугольнике основание в раза меньше боковой ??тороны, а периметр равен 50см.Найдите стороны треугольника (это надо сделать с помощью уровнения)

Геометрия
Кароч такая шняга в равнобедренном треугольнике основание в раза меньше боковой ??тороны, а периметр равен 50см.Найдите стороны треугольника (это надо сделать с помощью уровнения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковая сторона = 2 х Боковая сторона=2х Основание=х х+2х+2х=50см 5х=50см х=10см Боковые стороны = каждая по 20см Основание=10см
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