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Решите пример с расписовая (413+196):7
Математика
Решите пример с расписовая (413+196):7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 413 +196 =609 2)609/7=87 (413+196)/7=87
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