Найти фразеологизмы – антонимы. 1.Тяжел на подъём 2 Сложа руки 3.Капля в море 4 За тридевять земель 5. Не покладая рук 6. Хоть пруд пруди 7. В двух шагах 8 Спустя рукава 10 Лёгок на подъём

Русский язык
Найти фразеологизмы – антонимы. 1.Тяжел на подъём 2 Сложа руки 3.Капля в море 4 За тридевять земель 5. Не покладая рук 6. Хоть пруд пруди 7. В двух шагах 8 Спустя рукава 10 Лёгок на подъём
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизмы За тридевять земель - в двух шагах Не покладая рук- сложа руки Хоть пруд пруди - капля в море тяжел на подъём - легок на подъём.
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