Найти фразеологизмы – антонимы. 1.Тяжел на подъём 2 Сложа руки 3.Капля в море 4 За тридевять земель 5. Не покладая рук 6. Хоть пруд пруди 7. В двух шагах 8 Спустя рукава 10 Лёгок на подъём

Русский язык

Найти фразеологизмы – антонимы. 1.Тяжел на подъём 2 Сложа руки 3.Капля в море 4 За тридевять земель 5. Не покладая рук 6. Хоть пруд пруди 7. В двух шагах 8 Спустя рукава 10 Лёгок на подъём

Автор: Гость