Вред наносимый коррозией а) б) В) г)

Химия
Вред наносимый коррозией а) б) В) г)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) экологический вред б) экономический вред
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