Найти лишнее название: космический корабль, орбитальная станция, планета, луноход
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Найти лишнее название: космический корабль, орбитальная станция, планета, луноход
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Гость:
Я думаю что ответ будет планета
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