Найти массу амиака NH3 которыйобразуется при взаимодействии 50 г водорода с азотом

Гость: Гость:

Дано: m(N₂) = 18 г Найти: m(NH₃) V(NH₃) Решение: N₂ + 3H₂ = 2NH₃ n(H₂) m : M = 18 г : 2 г/моль = 9 моль водорода 3 моль, коэффициенты в уравнении реакции разные, значит аммиака х моль. х = 9 * 2 : 3 = 6 моль Аммиака выделилось 6 моль. m(NH₃) = M * n = 17 г/моль * 6 моль = 102 г V(NH₃) = * n = 22,4 л/моль * 6 моль = 134,4 л Ответ: m(NH₃) = 102 г, V(NH₃) = 134,4 л.