Найти массу амиака NH3 которыйобразуется при взаимодействии 50 г водорода с азотом

Химия
Найти массу амиака NH3 которыйобразуется при взаимодействии 50 г водорода с азотом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(N₂) = 18 г Найти: m(NH₃) V(NH₃) Решение: N₂ +  3H₂ =  2NH₃ n(H₂) m : M = 18 г : 2 г/моль =  9 моль водорода 3 моль, коэффициенты в уравнении реакции разные, значит аммиака х моль. х =  9 *  2 : 3 =  6 моль Аммиака выделилось 6 моль. m(NH₃) = M * n = 17 г/моль * 6 моль = 102 г V(NH₃) =  * n = 22,4 л/моль * 6 моль = 134,4 л Ответ: m(NH₃) = 102 г, V(NH₃) = 134,4 л.
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