Найти наименьшее значение выражения.
Математика
Найти наименьшее значение выражения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо проверить 2 случая sin = 1 и cos = 1 3 + 7 = 10 11 + 3 = 14 Наименьшее = 10
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