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Русский язык
Найти ошибку(1) Если текста не показывается пиши 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я нашла! Где цифра 2 сбоку стоит. Они написали Русский с одной буквой С
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