Найти правило, по которому составлен каждый ряд чисел,и записать поопущенные числа1) 3,8,15,24, ,48, ,80. 2)2,5,4,7,8,9, , ,32.
Математика
Найти правило, по которому составлен каждый ряд чисел,и записать поопущенные числа1) 3,8,15,24, ,48, ,80. 2)2,5,4,7,8,9, , ,32.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35,63 т.к прибавляем нечетные числа по порядку сначала 3 потом 5 потом 7 и тд 2)не понял
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