Найти расстояние между точками на карденатной прямой a=-1,8;d=1,5
Математика
Найти расстояние между точками на карденатной прямой a=-1,8;d=1,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,4 см- расстояние между точками на карденатной прямой
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