Начерти отрезок длина которого равна периметру треугольника со сторонами 2 см 4 см 5 см. Что тут надо делать?

Математика

Начерти отрезок длина которого равна периметру треугольника со сторонами 2 см 4 см 5 см. Что тут надо делать?

Автор: Гость