Начерти отрезок длина которого равна периметру треугольника со сторонами 2 см 4 см 5 см. Что тут надо делать?
Математика
Начерти отрезок длина которого равна периметру треугольника со сторонами 2 см 4 см 5 см. Что тут надо делать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложи весь периметр. Тоесть, 2+4+5=11(см) ты должен(а) начертить отрезок длиной 11 см.
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