Каково значение мозжечка в организме человека? Какие отделы головного мозга помо??ают ему выполнять свои функции?

Гость: Гость:

Мозочок -відділ головного мозку, що відповідає за координацію рухів. Человеческий мозг составляет 91-95% емкости черепа, он состоит из трех отделов: мозгового ствола, подкоркового отдела и коры большого мозга. Стволовая часть головного мозга состоит из продолговатого мозга, моста, среднего мозга и промежуточного мозга. Продолговатый мозг является продолжением вверх спинного мозга, форму которого он сохраняет. Средний мозг лежит еще выше. На его верхней поверхности хорошо видны две пары бугорков чотиригорбкового тела. Промежуточный мозг расположен выше в стволе. От нижней его поверхности отходит гипофиз. Внутри ствола проходит канал, иногда расширяется. Он является продолжением спинномозгового канала. Большая часть поверхности ствола мозга покрыта белым веществом. Серое вещество образует ядра внутри ствола. От ядер начинаются двенадцать пар черепно-мозговых нервов.