Помогите решить уровнение: 4-2(х+3)=4(х-5)

Алгебра
Помогите решить уровнение: 4-2(х+3)=4(х-5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-2х-6=4х-20 -6х=-20-4+6 -6х=-18 х=3
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