Реши задачу: на острове Веселия 4 селения,в каждом из них проживают 90 островитян.т??етья часть всех жителей острова вышла в море ловить рыбу, половина оставшихся отправилась охотится на соседний остров.Сколько островитян остал...

Математика
Реши задачу: на острове Веселия 4 селения,в каждом из них проживают 90 островитян.т??етья часть всех жителей острова вышла в море ловить рыбу, половина оставшихся отправилась охотится на соседний остров.Сколько островитян осталось дома?????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы должно узнать ответ на вопрос-А сколько-же там селян вообще? 1)90*4=360(селян)-жили на острове 1/3 ушла ловить рыбу 2)360:3=120(селян)-ушло ловить рыбу 3)360-120=420(селян)-осталось 4)420:2=210(селян) Ответ:210 селян осталось дома ========================= Ты проверь,вдруг ошибки,и если их нету-поставь лучший ответ)
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