Помогите пожалуйста: х=1,375-2целых 7/12
Математика
Помогите пожалуйста: х=1,375-2целых 7/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, 375 = 1 = 1 2, = 2 1 - 2 = - 1 х = -1
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