Бас,алға,жақсы өлен құрап жаз

Қазақ тiлi
Бас,алға,жақсы өлен құрап жаз
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Автор: Гость
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Гость:
Алға алға. Намыстан калма. Бас бас бас . Кітаптын бəрын окып тастас.
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