Бас,алға,жақсы өлен құрап жаз
Қазақ тiлi
Бас,алға,жақсы өлен құрап жаз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алға алға. Намыстан калма. Бас бас бас . Кітаптын бəрын окып тастас.
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