Надо выписать СЛОВОСОЧЕТАНИЯ из басни Крылова свинья под дубом пж))))) Мне оооочень надо!
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Надо выписать СЛОВОСОЧЕТАНИЯ из басни Крылова свинья под дубом пж))))) Мне оооочень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свинья под дубом, наелась жёлудей, продравши встала,подрывать корни
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