Напишите пожалуйста 6 заданий на тему : Сравнение целых чисел. Пожалуйста!!! 6 клас??.

Математика

Напишите пожалуйста 6 заданий на тему : Сравнение целых чисел. Пожалуйста!!! 6 клас??.

Автор: Гость