Напишите пожалуйста 6 заданий на тему : Сравнение целых чисел. Пожалуйста!!! 6 клас??.

Математика
Напишите пожалуйста 6 заданий на тему : Сравнение целых чисел. Пожалуйста!!! 6 клас??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8769...8796Ответ: 8769<87962)-456...-455-456<-4553)-1...1-1<14)784*(-2)...-784*2785*(-2)=-784*25)90...90*(-1)90>90*(-1)6)-1...-156-1>-156

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