Более высокого при высокого Толстого про Толстого дуба на высоте 49 метров от земл?? винни-пух заметил пчелиное Дупло за одну минуту он может подняться по стволу на высоту 25 метров но потом вынуждены одну минуту отдышаться в р...

Математика
Более высокого при высокого Толстого про Толстого дуба на высоте 49 метров от земл?? винни-пух заметил пчелиное Дупло за одну минуту он может подняться по стволу на высоту 25 метров но потом вынуждены одну минуту отдышаться в результате сползает вниз на 1 метров Сколько времени нужно Винни Пуха чтобы проверить Правильные или неправильные пчелы живут в дупле
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